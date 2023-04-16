ПЦУ является народной церковью в отличие от государственной московской, - Порошенко

Петр Порошенко вместе с супругой Мариной принял участие в пасхальной службе в Свято-Михайловском Златоверхом соборе, которую возглавил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. После богослужения Порошенко сказал журналистам, что ПЦУ – настоящая украинская народная церковь, и так будет всегда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

"Православная Церковь Украины, которая была создана через объединение православных церквей и предоставление Томоса – это церковь украинцев. Это церковь Христова. И она отличается от московской церкви тем, что у нас церковь – народная. У нас – церковь Христова, автокефальная. А у них церковь – государственная. И если государство у них преступное, то представители Русской православной церкви в Украине уже заканчивают свой путь", – убежден пятый президент.

"Когда я говорю, что церковь украинская – это значит, что двери церкви открыты и для тех, кто наконец-то имел возможность разобраться и прийти в нашу церковь. И я очень рад, что за эти почти 5 лет тысячи приходов уже присоединились к нашей церкви ", – говорит Порошенко.

"Это уже вторая Пасха после широкомасштабного вторжения и десятая – с начала войны. В этот день мы должны благодарить Бога за то, что он сохранил нашу страну и послал нам силы, послал нам разум для того, чтобы мы защитились от нападения врага", – говорит Порошенко.

"Я всех хочу поздравить и пожелать, чтобы к следующей Пасхе была наша украинская Победа. За это мы сегодня просим у Бога. Я уверен, что эти просьбы совпадают с молитвами всех украинцев и всего мира, который хочет, чтобы мы выбросили захватчиков, нелюдей, дьяволов, ворвавшихся к нам", – отмечает пятый президент.