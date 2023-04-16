Россияне изменили тактику обстрелов и теперь, прежде всего, атакуют южные, восточные и северные области, - Воздушные силы

Весной этого года военные РФ сменили тактику обстрелов Украины.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, в течение осени-зимы при массированных обстрелах всей Украины Россия "фактически применила весь свой стратегический арсенал крылатых ракет" и выпустил их по объектам нашей критической инфраструктуры.

"Сейчас это изменилось. С весны враг прежде всего атакует южные, восточные и северные области. Куда может достать этим оружием, там и атакует", - сказал Игнат.

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Спикер ПС отметил, что по данным украинской разведки, несколько месяцев назад у России было на хранении 7 тысяч ракет для С-300, но из этого количества уже использован немалый объем. В то же время, по словам Игната, точно не известно, в каком состоянии эти ракеты.

"Нужно понимать, в каком состоянии эти ракеты, если они готовы к применению. Как они хранились, или не отсырели. Поэтому нельзя точно сказать, сколько у них есть боеспособных, так как уже неоднократно видели при применении С-300, их находили на территории России. Они не долетали", - сказал он и добавил, что Россия может производить ракеты для ЗРС С-300 и С-400.