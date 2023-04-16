Российские войска обстреляли три громады в Сумской области, - ОВА

В течение 16 апреля россияне совершили 3 обстрела приграничных громад - Великописаревской, Белопольской и Шалыгинской. Зафиксировано 16 прилетов из минометов и артиллерии.