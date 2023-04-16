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Российские войска обстреляли три громады в Сумской области, - ОВА

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Российские войска обстреляли три громады в Сумской области, - ОВА
В течение 16 апреля россияне совершили 3 обстрела приграничных громад - Великописаревской, Белопольской и Шалыгинской. Зафиксировано 16 прилетов из минометов и артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА.

Отмечается, что под обстрелы попали:

- Шалыгинская громада: враг бил из артиллерии по территории громады – 3 прилета.

- Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

- Белопольская громада: 7 прилетов из САУ.

Как отметили в ОВА, к счастью, без потерь и разрушений.

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