Войну России против Украины спровоцировали "решения, принятые двумя странами", - президент Бразилии Лула да Силва

Владимир Путин не выступает ни с какими инициативами, чтобы остановить войну, как и Владимир Зеленский.

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, находясь с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на France24.

Он подчеркнул, что причиной войны стали "решения, принятые двумя странами".

"Президент Путин не выступает ни с какими инициативами, чтобы остановить войну. Зеленский от Украины не выступает ни с какими инициативами, чтобы остановить войну", - заявил Лула да Силва.

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Он также уверен, что Европа и США помогают "продолжать войну".

"Европа и США продолжают вносить свой вклад в продолжение войны. Поэтому они должны сесть за стол и сказать: "Этого достаточно", - сказал президент Бразилии.