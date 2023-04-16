Войну России против Украины спровоцировали "решения, принятые двумя странами", - президент Бразилии Лула да Силва
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Владимир Путин не выступает ни с какими инициативами, чтобы остановить войну, как и Владимир Зеленский.
Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, находясь с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на France24.
Он подчеркнул, что причиной войны стали "решения, принятые двумя странами".
"Президент Путин не выступает ни с какими инициативами, чтобы остановить войну. Зеленский от Украины не выступает ни с какими инициативами, чтобы остановить войну", - заявил Лула да Силва.
Он также уверен, что Европа и США помогают "продолжать войну".
"Европа и США продолжают вносить свой вклад в продолжение войны. Поэтому они должны сесть за стол и сказать: "Этого достаточно", - сказал президент Бразилии.