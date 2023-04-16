Россияне продолжают нести значительные потери - только в одной школе на Запорожье разместили 100 раненых оккупантов, - Генштаб
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о потерях российских оккупантов на южном направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными захватчиками. В результате этого противник использует гражданские учебные учреждения временно захваченных территорий в собственных целях.
В частности, в населенном пункте Высокое Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустроили под военный госпиталь. Медицинские услуги предоставляются исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 15 апреля на лечении находилось около 100 оккупантов с ранениями разной степени тяжести", - отмечается в сообщении.