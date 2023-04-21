На подлете к Киеву уничтожены около 8 вражеских беспилотников, - КГВА

Ночью россияне запустили дроны по Киеву, на подлете к столице было обнаружено и сбито около 8 вражеских целей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram КМВА, об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"После 25-дневного затишья, столица Украины испытала очередное воздушное нападение со стороны врага. Тактика противника осталась неизменной. С наступлением темного времени суток, с северного направления страна-террорист запустила дроны. По предварительной информации, московский агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА "Shahed". На подлете в столицу было обнаружено и сбито около 8 вражеских целей. Данные на данный момент - без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

Информация уточняется.

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