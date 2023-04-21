Общие боевые потери РФ с начала войны - около 185 050 человек (+630 за сутки), 3668 танков, 2827 артсистем, 7126 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 21 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 185 050 человек.