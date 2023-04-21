Общие боевые потери РФ с начала войны - около 185 050 человек (+630 за сутки), 3668 танков, 2827 артсистем, 7126 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 21 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 185 050 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.23 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 185 050 (+630) человек ликвидировано,
- танков - 3668 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 7126 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 2827 (+2) ед,
- РСЗО - 539 (+0) ед,
- средства ПВО - 285 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2394 (+8),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли/катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5713 (+6) ед,
- специальная техника 334 (+2).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.