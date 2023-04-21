КНДР заявила, что ее статус ядерного государства является "окончательным и бесповоротным"

В Северной Корее заявили, что их статус как ядерного государства является "окончательным и бесповоротным".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила министр иностранных дел КНДР Чхо Сон Хуэй.

Таким образом она отреагировала на осуждение действий Северной Кореи странами G7, которые осудили незаконные запуски баллистических ракет и заявили, что согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), она "не может и никогда не будет иметь" статус государства, обладающего ядерным оружием.

"У большой семерки нет полномочий или квалификации для определения суверенитета и национального статуса Корейской Народно-Демократической Республики", - сказала министр.

Она добавила, что ядерный статус КНДР "останется неоспоримым фактом в течение тысяч лет".

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