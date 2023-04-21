Вражеская атака дронами: есть попадание в объект инфраструктуры в Винницкой области, - ОК "Південь"
4 9233
В результате атаки дронами ночью, 21 апреля, есть попадание в объект инфраструктуры Винницкой области.
Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"К сожалению, в нашем регионе есть попадание в объект инфраструктуры, в Винницкой области. Но все же большинство "шахедов" было сбито", - рассказала она.