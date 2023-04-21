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Россияне говорят об "атаке дронов" в Брянской и Курской областях

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Россияне говорят об "атаке дронов" в Брянской и Курской областях
Местные власти в России утверждают, что беспилотники якобы совершили атаки в двух областях.

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, передает Цензор.НЕТ.

Российский чиновник утверждает, что дрон упал на территории дома в городе Клинце. По его словам, пострадавших нет, но в доме выбиты окна. Глава Брянской области обвиняет в "атаке" Украину.

Российский Telegram-канал SHOT заявил, что беспилотник "атаковал" Суджанский район Курской области.

"Вражеский беспилотник с неустановленным зарядом рухнул накануне на трактор-погрузчик возле села Гуево в километре от границы", - говорится в его сообщении.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Якесь кацапське лайно недолетіло , а звинуватили українців.
  • Gary Grant
    Вікно побили...трактор....Який жах😱 Ох і пи₴доболи кацапські
  • Leshek
    село Гуєво -жодних асоціацій?
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