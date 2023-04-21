Patriot уже несет боевое дежурство в системе ПВО Украины, - Воздушные силы

ЗРК "Patriot" уже начал боевое дежурство в Украине.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.

"Проверил боевые позиции ЗРК "Patriot" на одном из направлений! Поблагодарил наших зенитчиков, которые завершили обучение значительно раньше запланированных сроков! Спасибо партнерам и всем, кто способствовал!

На фото позади меня пусковая установка ЗРК "Patriot", уже несущая боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины!

Хотя в небольшом количестве, но по факту уже имеем на вооружении современные западные зенитные ракетные системы: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие", - говорится в сообщении.

По словам Олещука, чтобы пазл перспективного украинского ПВО окончательно сложился, воздушным силам нужен F-16.

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