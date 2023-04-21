Все страны НАТО согласились, что Украина должна стать членом Альянса, - Столтенберг

Все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического союза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Все члены НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО. Мы обсуждали как вопросы членства, так и гарантии безопасности с президентом Зеленским. И, конечно, Украине нужна безопасность, потому что никто не может сказать, когда и как закончится эта война. Но мы знаем, что когда наступит конец войны, мы должны обеспечить, чтобы это не повторилось снова", - сказал он перед началом встречи в формате "Рамштайн".

По его словам, основное внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы Путин не победил в войне, чтобы Украина победила. Потому что без суверенной независимой Украины нет смысла обсуждать вопросы членства.

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