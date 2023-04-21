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Все страны НАТО согласились, что Украина должна стать членом Альянса, - Столтенберг

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Все страны НАТО согласились, что Украина должна стать членом Альянса, - Столтенберг
Все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического союза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Все члены НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО. Мы обсуждали как вопросы членства, так и гарантии безопасности с президентом Зеленским. И, конечно, Украине нужна безопасность, потому что никто не может сказать, когда и как закончится эта война. Но мы знаем, что когда наступит конец войны, мы должны обеспечить, чтобы это не повторилось снова", - сказал он перед началом встречи в формате "Рамштайн".

По его словам, основное внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы Путин не победил в войне, чтобы Украина победила. Потому что без суверенной независимой Украины нет смысла обсуждать вопросы членства.

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  • Office Den Haag
    Office Den Haag

    Lesya Olexandra Porutska

    Зелень знову сиґналізує про можливість відмови від НАТО









    Lesya Porutska-Sakovych

    УВАГА!

    Слідкуймо за ЗЕленими руками!



    Олександр Бригинець: - Коли Зеленський, Пристайко та инша зелень попереджають про загрозу вимушених переговорів із московитами у разі невдалого нашого наступу, я чомусь це сприймаю і як оголошення невдалого наступу (тим паче, що Зеленський вже назвав винних), і як початок переговорів (тим паче, що Зеленський вже сказав, що, буцімто, саме Захід має змусити його до переговорів).

    Та й Буданов розповів*, що війна дуже скоро закінчиться - він же "знає"…

    У підсумку, в усьому виявляться винні Захід, НАТО і США, і нам доведеться шукати інших союзників, які:

    не вимагатимуть демократії і свободи слова,

    не вимагатимуть боротьби з корупцією,

    не заперечуватимуть проти третього терміну, а заразом і четвертого, бо не йти ж у 50 на пенсію,

    не заперечуватимуть проти зачистки опозиції,

    і допоможуть, якщо хтось зацікавиться Чонгаром чи протестуватиме проти виборів у ДіЇ.

    Навіть здогадатися не можу, де таких союзників знайти?!

    В них манія змушення…

    І, що цікаво, зелень очікує, що саме Захід буде змушувати.

    Отже, Захід - проти України?

    А тоді хто ЗА?

    Ми вже спостерігали синхронність позиції Пристайка і Зеленського щодо відмови від НАТО.

    Після того, як Пристайко напередодні війни заявив про відмову, було навіть спростування МЗС, але, як ми тепер знаємо, про це тоді ж домовлявся Єрмак із Козаком, а згодом Арахамія на переговорах з рф у Стамбулі; цю ж позицію офіційно задекларував і Зеленський у березні 2022…

    Саме тому так важливо звернути увагу на синхронні заяви Зеленського і Пристайка про можливе змушення нас до переговорів…

    Тоді в квітні 2022 до Києва з несподіваним візитом приїхав Джонсон і якось різко поміняв позицію Києва.

    А як буде тепер?
  • Роман Шишацький
    Максимум 5
  • 5 копійок
    Конституцію він порушив вже 100500 разів.
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