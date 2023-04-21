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Писториус об операциях ВСУ на территории России: "Совершенно нормально"

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Писториус об операциях ВСУ на территории России: "Совершенно нормально"
Министр обороны Германии Борис Писториус считает "совершенно нормальным" заход Сил обороны Украины на территорию страны-оккупанта России для различных операций по пресечению вторжения врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

В такой войне "совершенно нормально, если подвергшийся нападению человек перемещается на вражескую территорию, например, блокирует пути снабжения", заявил глава Минобороны ФРГ.

По словам Писториуса, "пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы (агрессора - ред.) не подвергаются нападениям, вам придется смириться с этим".

"Это часть их (Украины - ред.) операций, например, для предотвращения путей снабжения (оккупационных войск - ред.)", – добавил он.

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Топ комментарии

  • Мрачный скептик
    Зря вы так. Такие заявления немцев показывают, что сантименты для московитов закончились. Германия одна из ведущих стран ЕС публично приветствует операции ВСУ на территории московии. Это серьезный шаг.
  • Мрачный скептик
    Немцы радуют в последнее время.
  • Андрей Емельянов 5c51d2f6
    Готує русособак до ракет великої дальності!
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