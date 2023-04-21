Минобороны о ситуации в Бахмуте: Идут ожесточенные бои. На отдельных участках противник кое-где продвигается

На Востоке продолжается наступление врага. Там противник продолжает наступательные действия по четырем направлениям одновременно - Марьинское, Авдеевское, Лиманское, Бахмутское.

Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, на большинстве этих направлений благодаря нашим защитникам врагу не удается продвигаться вперед. На этих направлениях наши воины не только обороняются, но и активно действуют.

"Кто следит за сводками Генштаба, заметил, что враг на этой неделе пытался двигаться еще по двум направлениям – Купянскому и Шахтерскому. Но наши бойцы отразили атаки и враг не прошел", - отмечает Маляр.

Она напоминает, что самым горячим местом остается Бахмут.

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"Таким его делает враг. Там сейчас идут ожесточенные бои. Противник атакует. Уничтожает дома и здания. На отдельных участках кое-где продвигается. Вместе с тем наши мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери. Ситуация напряженная, но контролируемая. Решения принимаются согласно военной целесообразности", - резюмировала чиновница.