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Оккупанты предлагают жителям Херсонщины добровольно вступить в ряды армии РФ, - Центр национального сопротивления

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Оккупанты предлагают жителям Херсонщины добровольно вступить в ряды армии РФ, - Центр национального сопротивления
На временно оккупированных территориях Херсона россияне во время проверок предлагают местным жителям вступить в российскую армию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В целом в регионе россияне ужесточили контрдиверсионные меры и увеличили количество проверок населения, еще не покинувшего регион. В ходе таких проверок враг предлагает местным жителям служить в армии РФ.

"Такая практика является также элементом психологического давления, а набор во вражескую армию жителей временно оккупированных территорий является нарушением международного права", - подчеркнули в ЦНС.

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Топ комментарии

  • Ol Ol e5ddacc7
    є порушенням міжнародного права Джерело: https://censor.net/ua/n3413563

    То дурня - кожного разу згадувати "міжнародні права" по відношенню до кацапів.
  • Snart
    Тут головне,щоб це стосувалось виключно тих, хто «чекав расєю».
  • cimbitep
    та і міжнародне право виявилося дурнею і посипалося відразу, з першої спроби кацапів.
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