Оккупанты предлагают жителям Херсонщины добровольно вступить в ряды армии РФ, - Центр национального сопротивления
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На временно оккупированных территориях Херсона россияне во время проверок предлагают местным жителям вступить в российскую армию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
В целом в регионе россияне ужесточили контрдиверсионные меры и увеличили количество проверок населения, еще не покинувшего регион. В ходе таких проверок враг предлагает местным жителям служить в армии РФ.
"Такая практика является также элементом психологического давления, а набор во вражескую армию жителей временно оккупированных территорий является нарушением международного права", - подчеркнули в ЦНС.