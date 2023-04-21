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Резников провел переговоры с Остином и Милли: "Враг почувствует последствия наших договоренностей"

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Резников провел переговоры с Остином и Милли: "Враг почувствует последствия наших договоренностей"
Министр обороны Алексей Резников провел двусторонние переговоры с представителями США на полях встречи в формате Рамштайн.

Об этом Резников сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

По словам Резникова, он провел "плодотворную двустороннюю встречу" с американскими коллегами.

"Это был откровенный разговор на общем языке. Я благодарен большим друзьям Украины Ллойду Остину и Марку Милли за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции. Мы эффективно и прозрачно используем помощь, оказываемую американским народом. Враг почувствует последствия наших договоренностей", - добавил он.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Это тело, этот барыга должен переговоры со следователем вести и протоколы допросов подписывать, а не договариваться с союзниками. Повторю - ему в тюрьме прогулы ставят, заждались уже.
  • Ol Ol e5ddacc7
    БЛА-БЛА-БЛА
  • Владимир Сухов e5dee246
    Ворог радіє що зрадники в Україні проводять якісь перемовини з НАТО.
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