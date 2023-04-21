Резников провел переговоры с Остином и Милли: "Враг почувствует последствия наших договоренностей"
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Министр обороны Алексей Резников провел двусторонние переговоры с представителями США на полях встречи в формате Рамштайн.
Об этом Резников сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
По словам Резникова, он провел "плодотворную двустороннюю встречу" с американскими коллегами.
"Это был откровенный разговор на общем языке. Я благодарен большим друзьям Украины Ллойду Остину и Марку Милли за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции. Мы эффективно и прозрачно используем помощь, оказываемую американским народом. Враг почувствует последствия наших договоренностей", - добавил он.