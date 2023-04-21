Зеленский провел заседание Ставки: Проанализировали ситуацию на фронте, обсудили налаживание производства ракет и боеприпасов

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"На заседании Ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали Буданова - знаем обо всех планах врага на ближайший период. Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, отдельное внимание здесь - новообразованным бригадам. Также обсуждались вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями. С каждым днем становимся сильнее", – отметил глава государства.

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