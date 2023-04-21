Китай заявил, что Тайвань ему "исторически принадлежит"

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Тайвань исторически является неотъемлемой частью Китая. И пообещал реакцию на попытку обрести независимость.

Об этом он сказал, выступая на международном форуме по модернизации в Шанхае, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тайвань был неотъемлемой частью территории Китая с давних времен, и оба берега (Тайванского. - Ред.) пролива принадлежат одному Китаю. Это история Тайваня и это статус-кво Тайваня. Возвращение Тайваня в Китай является составной частью послевоенного (после Второй мировой войны - ред.) международного порядка, написанного черным по белому в Каирской и Потсдамской декларациях", - сказал Цинь.

По словам дипломата, "сепаратистские силы независимости Тайваня" и "несколько стран, стремящихся воспользоваться ситуацией", пытаются изменить статус-кво, отменить принцип одного Китая и достичь его "мирного разделения".

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"Это неприемлемо для 1,4 млрд китайцев. Китай не потеряет ни одной части своей территории, восстановленной после Второй мировой войны, и установленный послевоенный международный порядок не будет изменен", – отметил министр, добавив, что Китай готов отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность.

"Мы хотели бы четко дать понять тем, кто стремится саботировать международное законодательство во имя международного порядка: вопрос Тайваня принадлежит к коренным интересам Китая, и наш ответ тому, кто попытается разрушить принцип одного Китая - мы никогда не отступим перед любым актом, подрывающим суверенитет и безопасность Китая", - заявил глава МИД.

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