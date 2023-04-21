Московский суд заочно арестовал главу ГУР Минобороны Буданова
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Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-служба суда назвала изданию "Медиазона" полное имя мужчины. Хотя результата там не сообщили, заседание по ходатайству завершилось, передает корреспондент "Медиазоны" из суда.
Вскоре информация о том, что суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте, появилась на сайте суда.
Эту информацию подтверждает также и российское пропагандистское издание РИА-Новости.
Как говорится, Буданову российское следствие инкриминирует организацию терактов в РФ.