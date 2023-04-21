Новости

Московский суд заочно арестовал главу ГУР Минобороны Буданова

3 09424
Московский суд заочно арестовал главу ГУР Минобороны Буданова
Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-служба суда назвала изданию "Медиазона" полное имя мужчины. Хотя результата там не сообщили, заседание по ходатайству завершилось, передает корреспондент "Медиазоны" из суда.

Вскоре информация о том, что суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте, появилась на сайте суда.

Эту информацию подтверждает также и российское пропагандистское издание РИА-Новости.

Как говорится, Буданову российское следствие инкриминирует организацию терактов в РФ.

Читайте также: Нам известно имя исполнителя казни украинского военного, - Буданов

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • ПравдаЛюбка
    *****, до слез. Этой новости уже 11 лет, но когда мне её сегодня показали, то у меня возник только один вопрос - а остались статьи уголовного кодекса, которые в "Слуге народа" еще не нарушали?

    Нардеп Ковалев предал Украину и перешёл на сторону оккупантов, Иванисов отсидел за групповое изнасилование несовершеннолетней, Кузьминых получил подозрение в коррупции на взятке в 20 000$. Богдан Анал-табу Яременко заказывал проститутку в сессионном зале ВР во ремя заседания, нардеп Юрченко крал 4 бутылки пива из магазина, пойман был на коррупции и совершил ДТП в состоянии наркотического опьянения, Трухин стал первым коррционером ВР этого созыва по решению суда. И это не все, я просто устану всех перечислять.

    А теперь мне показали, что депутат Киеврады от "Слуг" Влад Трубицын, которого будут судить в ВАКС, оказывается в Армении находится в розыске... за воровство книг из Национальной библиотеки. *****, партия криминалитета. Но это уже смех сквозь слезы. И эти люди власть Украины...Б.БЕРЕЗА.
  • Старый зольдат
    Медаль ему за это! Да что ткм медпль? ОРДЕН! ДАЖЕ ДВА! Чем он хуже утырков аля кошевой с пикаловым и тружинець киевской окружной с абдрыстовичем?
  • Владимир Сухов e5dee246
    За що ? Він що не має права жити з Гогілашвілі ?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости