Орбан возмущен заявлением Столтенберга о будущем Украины в НАТО
19 09374
Премьер Венгрии Виктор Орбан возмутился заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, в Twitter венгерский премьер распространил новость от Politico, в которой цитировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"Законное место Украины – в евроатлантической семье. Законное место Украины – в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным", - отметил тогда Столтенберг.
Орбан прокомментировал это заявление словом "Что?!"