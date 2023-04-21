Одного священника УПЦ МП обменяли на 28 украинских военых, - Малюк
Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Малюк рассказал, что контрразведывательные мероприятия в УПЦ (МП) были начаты еще в прошлом году.
"В результате открыты уголовные производства в отношении 61 священнослужителя. Всего суды уже вынесли семь приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага", - отметил он.
В то же время Малюк подчеркнул, что два священника УПЦ (МП) были переданы по обмену.
"И хочу отметить, что враг очень ценит своих агентов в рясах - да, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих", - сообщил Малюк.
Он также рассказал, что по материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ (МП).
"Я уже говорил раньше - наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковный сан", - подытожил глава СБУ.