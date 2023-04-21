Российские элиты ищут контакты с Украиной, реализуется много сделок, - ГУР
Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
Юсова спросили, ищут ли российские элиты связей с Украиной, чтобы "прикрыть свой тыл" или сохранить жизнь.
"Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, достаточно широка", – сказал представитель ГУР.
Он отметил, что, прежде всего, россияне предпринимают эти усилия для того, чтобы избежать возможного будущего привлечения к ответственности.
"Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже и представители политического сегмента верхушки жителей Кремля. Этот процесс будет только набирать обороты", – сказал Юсов.
По прогнозу ГУР, чем больше будут успехи украинских сил безопасности и обороны, тем больше будет таких контактов.
"Украина, безусловно, использует любые инструменты, наиболее креативные подходы для того, чтобы ускорить освобождение наших территорий, привлечение государства-агрессора к ответственности... Многие контакты и операции реализуются, о которых сейчас мы не можем говорить. Но после победы, поверьте, будет много интересного", – сказал Юсов.