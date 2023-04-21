Буданов о "заочном аресте" от РФ: Хороший показатель нашей работы, мне приятно
1 86421
Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов иронически отреагировал на свой "заочный арест" в России и пообещал работать еще лучше над отпором оккупантам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии УП.
"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", - отметил он.
Ранее сообщалось, что московский суд заочно арестовал главу ГУР Минобороны Буданова.