Буданов о "заочном аресте" от РФ: Хороший показатель нашей работы, мне приятно

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов иронически отреагировал на свой "заочный арест" в России и пообещал работать еще лучше над отпором оккупантам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии УП.

"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", - отметил он.

Ранее сообщалось, что московский суд заочно арестовал главу ГУР Минобороны Буданова.

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