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Буданов о "заочном аресте" от РФ: Хороший показатель нашей работы, мне приятно

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Буданов о "заочном аресте" от РФ: Хороший показатель нашей работы, мне приятно
Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов иронически отреагировал на свой "заочный арест" в России и пообещал работать еще лучше над отпором оккупантам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии УП.

"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", - отметил он.

Ранее сообщалось, что московский суд заочно арестовал главу ГУР Минобороны Буданова.

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Топ комментарии

  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Буданов , та кому ти там треба .А ну да , забув про твойого Гогі ))
  • Oleksandr Pohribnyi 73889f30
    Гарна операція прикриття!
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Від"їдайся Кирило, щоб орки тебе не ідентифікували.
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