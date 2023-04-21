Если Украина просит запрещенные типы бомб, мы должны сказать "нет", - министр обороны Германии Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Запад "должен сказать нет" поставке Украине кассетных боеприпасов и фосфорно-зажигательных снарядов, которые она якобы попросила у союзников.

Об этом он сказал в передаче Мейбрита Иллнера на канале ZDF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Если Украина просит определенные типы бомб, которые запрещены по всему миру, то вы должны сказать "нет", – заявил глава Минобороны страны-союзницы.

Германия ратифицировала конвенцию о кассетных боеприпасах, запрещающую их применение, передачу и накопление. США, Россия, Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея, Пакистан, Израиль, Эстония, Польша, Турция, Украина и другие ее не подписывали.

Также читайте: Писториус об операциях ВСУ на территории России: "Совершенно нормально"

Поэтому говорить о запрещении кассетных боеприпасов "во всем мире" некорректно.

Кассетные (кластерные) боеприпасы DPICM предназначены для уничтожения пехоты и легкой бронетехники на открытой местности. DPICM распадается на десятки более мелких зарядов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не разорвуться сразу. Применение DPICM ограничено международными соглашениями: их применение не должно угрожать гражданским объектам и мирному населению.

Между тем, Писториус в ток-шоу подчеркнул, что "Украина должна выиграть войну".

Он уточнил, что это не означает сугубо силовой вариант: "Это не обязательно означает, что война в итоге будет выиграна военным путем. Целью должно быть мирное соглашение с уходом россиян [из Украины]".

Еще в начале февраля 2022 года Дэн Райс, специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил, что Запад должен "немедленно" увеличить объем огневой помощи, преимущественно с кассетными боеприпасами и ракетами ATACMS, чтобы ВСУ получили преимущество в войне на "увязшее" истощение. в артиллерийских дуэлях".

А те на Западе, кто выступает против предоставления Украине кассетных боеприпасов, "никогда не были в Украине во время войны", подчеркнул он.