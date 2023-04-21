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Полиция Киева должна останавливать маршрутки во время воздушной тревоги, - КГГА

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Полиция Киева должна останавливать маршрутки во время воздушной тревоги, - КГГА
В Киеве патрульная полиция во время воздушных тревог должна останавливать общественный транспорт, в том числе и частных перевозчиков, чтобы потребовать предоставить пассажирам возможность обезопасить себя в укрытиях от вражеских обстрелов.

Об этом заявил директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Департамент транспорта (КГГА. – Ред.) получил указание о подготовке QR кодов на остановках для того, чтобы с телефона можно было увидеть близлежащие защитные сооружения, которые находятся рядом с этой остановкой. И то, что частные перевозчики не выполняют решения совета обороны города, об этом мы говорили с патрульной полицией, они во время воздушной тревоги должны останавливать, в том числе, частных перевозчиков и требовать от них предоставления защиты для населения", - объяснил Ткачук.

Он отметил, что в целом каждый житель и гость столицы имеет право получить защиту независимо от того, где он находится на момент объявления воздушной тревоги.

По информации департамента транспорта КГГА, добавил Ткачук, 80% столичных остановок оборудованы или имеют около себя хотя бы подземные переходы для того, чтобы их использовать для защиты.

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Топ комментарии

  • Stanislav Bryzhyk
    Дегенерати)))
    Пам'ятаю, колись з ковідом таке вже було. Два раза зупинили маршрутку мусара, вивели людей. Дарницька площа, ранок, година пік. Зупинили третю маршрутку, вивели людей - і тут раптом люди з трьох маршруток полізли ******* мусарню) І **********)) ті дегенерати тікали, аж копита блищали...
    Получите ще, служителі "закона" недороблені, раз з першого разу не доперло. Або зупиняйте і тачки теж, бо якого біса тачки їздять, а людям не можна?
  • Ольга Иванченко aea07caa
    Поліція Кпиєва повинна бути мобілізована на фронт, а не ховатися за БРОНЮ від мобілізації, набираючи ЦИВІЛЬНИХ в МВС-ні бригади ЛЮТЬ
  • Serg Kosh 39dc3b04
    Підвал багатоповерхівки це не укриття Ткачук а могила,
    з тих підвалів людей самих останніх відкачують
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