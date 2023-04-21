Битва на изнурение в Украине превращается в войну логистик, - Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война РФ против Украины превращается в логистическую.
Об этом он сообщил перед заседанием контактной группы в Рамштайне, отвечая на вопросы медиа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
По его словам, насколько важно обсуждать конкретные типы вооружений, настолько и важно говорить о том, что вся военная помощь функционирует нужным образом.
Он отметил, что речь идет о боеприпасах, запчастях, топливе и других компонентах.
"Эта битва на истощение превращается в войну логистик", — заявил Столтенберг.