Новости • Война

С начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила более 300 предателей, - Малюк

1 82830
С начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила более 300 предателей, - Малюк
Служба безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения РФ разоблачила более трехсот предателей, в том числе 9 из них в самой СБУ.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава СБУ Василий Малюк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы разоблачили более 300 предателей с начала полномасштабного вторжения. Из них – 9 в СБУ и 102 – в силах обороны в целом. Из недавних случаев могу вспомнить то же задержание в Очакове бывшего командира одного из центров специальных операций ВСУ, который оказался агентом российской гру. Он не только собирал разведданные, но и имел задачу содействовать сдаче города оккупантам. Мы вовремя его разоблачили. Теперь точку должен поставить суд. Наша цель - чтобы каждый преступник, работающий на России, получил заслуженное наказание", - рассказал он.

По его словам, задержание экс-главы крымского главка СБУ Кулинича, обвиненного в государственной измене, это один из примеров системной работы по очистке СБУ.

Также читайте: Одного священника УПЦ МП обменяли на 28 украинских военых, - Малюк

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ярослав Іванович a5a348c4
    у ж ОПу пріЗедента загляньте - там зрадник на зраднику, запроданець та запроданцю ...







  • Сергій Олексійович 2ed385c0
    ЭрМалюк, шо по Бакланову?


    Чи ссиш?
  • Олександр Дніпро
    Найвеличніший лідер **********, за вказівками свого дружбана дитинства Баканова, призначив на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які виявились зрадниками. Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини.

    Хто ж здав Південь?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости