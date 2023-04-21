С начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила более 300 предателей, - Малюк

Служба безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения РФ разоблачила более трехсот предателей, в том числе 9 из них в самой СБУ.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава СБУ Василий Малюк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы разоблачили более 300 предателей с начала полномасштабного вторжения. Из них – 9 в СБУ и 102 – в силах обороны в целом. Из недавних случаев могу вспомнить то же задержание в Очакове бывшего командира одного из центров специальных операций ВСУ, который оказался агентом российской гру. Он не только собирал разведданные, но и имел задачу содействовать сдаче города оккупантам. Мы вовремя его разоблачили. Теперь точку должен поставить суд. Наша цель - чтобы каждый преступник, работающий на России, получил заслуженное наказание", - рассказал он.

По его словам, задержание экс-главы крымского главка СБУ Кулинича, обвиненного в государственной измене, это один из примеров системной работы по очистке СБУ.

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