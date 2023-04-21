"Британия уйдет на морское дно от волны, созданной новейшим российским оружием!" - Совет безопасности России

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев угрожает уничтожить Великобританию "новейшей системой российского оружия".

Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

21 апреля Лондон ввел санкции в отношении пятерых россиян в связи с приговором Кара-Мурзи, приговоренного к 25 годам заключения. Санкции коснулись судьи Басманного суда Елены Ленской, санкционировавшей арест публициста, двух следователей, а также двух сотрудников ФСБ России Александра Самофала и Константина Кудрявцева.

В ответ Медведев начал оскорблять Великобританию и пригрозил уничтожить ее.

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"Вера британских дегенератов в свою исключительность великолепна. Под санкции попал состав российского суда, который рассматривал дела по тяжким преступлениям в отношении наших граждан, а чуть раньше посол этой страны что-то лаял у здания нашего суда. Дело даже не в конкретном "кейсе", а в их святой уверенности, что это страшное наказание и российские чиновники будут биться в истерике по этому поводу. Все-таки очевидно, что конфликт устаревшей формы (британская монархия, которая вырождается) и насмешливого содержания (посмотрите на лицо их недавних премьеров – Бориски Джонсона, Терезки Мэй и этого, как его, Сунака, имени не помню) создает весьма причудливых тварей. Впрочем, плевать на их решение. Великобритания была, есть и будет нашим вечным врагом. По крайней мере, до тех пор, пока их наглый и отвратительно-сырой остров не пойдет на морское дно от волны, созданной новейшей системой российского оружия", - заявил Медведев.