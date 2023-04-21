По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу (обновлено)
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По всей территории Украины 21 апреля объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту тревог.
Как уточнил УП спикер Воздушных сил Юрий Игнат, масштабная воздушная тревога объявлена из-за взлета в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область –ред.).
В настоящее время самолет находится в районе Тамбова.
Российский истребитель МиГ-31К может нести аэробалистическую ракету "Кинжал".
Приблизительно с 18:56 воздушную тревогу начали отменять в разных регионах страны. По состоянию на 19:11 воздушная тревога действовала только в Луганской области и в АР Крым.