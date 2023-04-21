По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу (обновлено)

По всей территории Украины 21 апреля объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту тревог.

Как уточнил УП спикер Воздушных сил Юрий Игнат, масштабная воздушная тревога объявлена из-за взлета в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область –ред.).

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В настоящее время самолет находится в районе Тамбова.

Российский истребитель МиГ-31К может нести аэробалистическую ракету "Кинжал".

Приблизительно с 18:56 воздушную тревогу начали отменять в разных регионах страны. По состоянию на 19:11 воздушная тревога действовала только в Луганской области и в АР Крым.