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По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу (обновлено)

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По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу (обновлено)
По всей территории Украины 21 апреля объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту тревог.

Как уточнил УП спикер Воздушных сил Юрий Игнат, масштабная воздушная тревога объявлена из-за взлета в РФ истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область –ред.).

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В настоящее время самолет находится в районе Тамбова.

Российский истребитель МиГ-31К может нести аэробалистическую ракету "Кинжал".

Приблизительно с 18:56 воздушную тревогу начали отменять в разных регионах страны. По состоянию на 19:11 воздушная тревога действовала только в Луганской области и в АР Крым.

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу 01

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Топ комментарии

  • Tierre
    Тому, що це - ідиотизм - накоплювати побільше людей на зупинках під час тривог.
  • Tierre
    Ні, виганяють на вулицю - на вулиці - воно ж беспечніше. А співробітники сидять так само у відділенні, але не обслуговують клієнтів, а каву п'ють - чудовий захист від ракет..
  • Юрій Ан 612fed4e
    І як би поступили при повній відсутності бомбосховищ?
    Збирали би побільше народу на зупинках?
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