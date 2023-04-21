Оружие, которое поступит в следующие месяцы, даст ВСУ преимущество на поле боя, - Остин
Об этом на брифинге по итогам встречи сказал министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
"В последующие месяцы мы будем увеличивать военную мощь Украины, а также мы будем проводить тренинги для украинских военных... Я уверен, что оборудование, которое в скором будущем в следующие месяцы, поступит в Украину, действительно даст ВСУ преимущество на поле боя", – сказал он.
Остин отметил "исключительную мощь и храбрость" ВСУ, которые "не перестают удивлять".
"Многие участники сегодняшнего заседания также поддержали предложение предоставления боеприпасов к ПВО и другому тяжелому вооружению", – сказал глава Пентагона.
По его словам, представители Евросоюза выдвинули предложение по ускорению производства и поставок боеприпасов для Украины.