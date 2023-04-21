Оружие, которое поступит в следующие месяцы, даст ВСУ преимущество на поле боя, - Остин

Участники встречи в формате Рамштайн (более 50 стран) решили увеличивать военную мощь Украины, что "действительно даст ВСУ преимущество на поле боя".

Об этом на брифинге по итогам встречи сказал министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

"В последующие месяцы мы будем увеличивать военную мощь Украины, а также мы будем проводить тренинги для украинских военных... Я уверен, что оборудование, которое в скором будущем в следующие месяцы, поступит в Украину, действительно даст ВСУ преимущество на поле боя", – сказал он.

Остин отметил "исключительную мощь и храбрость" ВСУ, которые "не перестают удивлять".

Читайте: Сейчас Украине наиболее необходимы наземные системы ПВО, - Пентагон

"Многие участники сегодняшнего заседания также поддержали предложение предоставления боеприпасов к ПВО и другому тяжелому вооружению", – сказал глава Пентагона.

По его словам, представители Евросоюза выдвинули предложение по ускорению производства и поставок боеприпасов для Украины.