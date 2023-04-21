Сейчас Украине наиболее необходимы наземные системы ПВО, - Пентагон

По мнению руководства Пентагона, наземные системы ПВО сейчас являются самым необходимым видом вооружения для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы все полагаем, что сейчас Украина больше всего нуждается в наземных средствах ПВО", - сказал Остин в ответ на вопрос, обсуждали ли участники встречи Контактной группы по Украине возможность поставок ей истребителей.

Он добавил, что, по его мнению, стороны, поддерживающие Украину, могут сделать больше в этой сфере.

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли также заявил на пресс-конференции, что "сейчас наиболее важно обеспечить надежность ПВО" Украины, гарантировать, что зенитные системы смогут поражать цели на различной высоте.

"Задача - контролировать воздушное пространство. Этого можно добиваться разными способами. Сейчас наиболее экономически эффективный и самый быстрый способ для Украины - это ПВО", - подчеркнул Милли.

Читайте: Patriot уже несет боевое дежурство в системе ПВО Украины, - Воздушные силы