Франция отказалась предоставить Украине подробную карту Беларуси, - Le Monde

Франция отказалась предоставить Украине подробную карту Беларуси. Отмечается, что Украина обратилась за картой и к другим партнерам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

По данным издания, Киев обратился в Париж с просьбой предоставить DTED (Digital Terrain Elevation Data) – цифровую карту высот с детализированным рельефом, указанием помех (линий электропередачи, ветряные турбины) и нахождением радаров и зенитных батарей. DTED постоянно обновляются на основе спутниковых снимков.

Эта информация должна позволить Украине планировать атаки беспилотников и обеспечивала бы им безопасное движение на сверхнизких высотах ночью или в условиях плохой видимости, отмечают в Le Monde.

"Объясняя отказ, Париж заявил, что его поддержка будет безграничной, пока речь пойдет только о защите украинской территории, но не может быть и речи об участии в операциях на чужой территории", – сообщает издание.

Читайте: Оружие, которое поступит в следующие месяцы, даст ВСУ преимущество на поле боя, - Остин