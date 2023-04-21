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Франция отказалась предоставить Украине подробную карту Беларуси, - Le Monde

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Франция отказалась предоставить Украине подробную карту Беларуси, - Le Monde
Франция отказалась предоставить Украине подробную карту Беларуси. Отмечается, что Украина обратилась за картой и к другим партнерам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

По данным издания, Киев обратился в Париж с просьбой предоставить DTED (Digital Terrain Elevation Data) – цифровую карту высот с детализированным рельефом, указанием помех (линий электропередачи, ветряные турбины) и нахождением радаров и зенитных батарей. DTED постоянно обновляются на основе спутниковых снимков.

Эта информация должна позволить Украине планировать атаки беспилотников и обеспечивала бы им безопасное движение на сверхнизких высотах ночью или в условиях плохой видимости, отмечают в Le Monde.

"Объясняя отказ, Париж заявил, что его поддержка будет безграничной, пока речь пойдет только о защите украинской территории, но не может быть и речи об участии в операциях на чужой территории", – сообщает издание.

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Топ комментарии

  • IgorYakovlevich
    Не хочуть давати мапу Білорусі - хай готують мапу Франції.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А обстрілювати Україну ракетами з території Білорусі та мабуть для французів норм...
  • Maksim Perepelitca
    Дивний підхід . Це схоже на гладіаторський бій , де одному гладіатору дали мечі , ножі й списи , а іншому лише щит ..
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