США оснастили для контрнаступления 9 украинских механизированных бригад, - Милли

Соединенные Штаты помогли обеспечить оборудованием и организовали обучение личного состава девяти украинских механизированных бригад.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нашей задачей и обязательством перед Украиной было обучение и оборудование до девяти бронетанковых механизированных бригад для проведения наступательных или оборонных операций", - ответил Милли на вопрос о вероятности весеннего контрнаступления Украины.

По его словам, эти девять бригад "укомплектованы, оснащены и готовы к боевым операциям". "Так что, когда и где Украина не решила их применить, мы продолжим поддержку, и я уверен в наших шансах на успех", - подытожил он.

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