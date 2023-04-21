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США оснастили для контрнаступления 9 украинских механизированных бригад, - Милли

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США оснастили для контрнаступления 9 украинских механизированных бригад, - Милли
Соединенные Штаты помогли обеспечить оборудованием и организовали обучение личного состава девяти украинских механизированных бригад.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нашей задачей и обязательством перед Украиной было обучение и оборудование до девяти бронетанковых механизированных бригад для проведения наступательных или оборонных операций", - ответил Милли на вопрос о вероятности весеннего контрнаступления Украины.

По его словам, эти девять бригад "укомплектованы, оснащены и готовы к боевым операциям". "Так что, когда и где Украина не решила их применить, мы продолжим поддержку, и я уверен в наших шансах на успех", - подытожил он.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Велика подяка великій і добрій Америці.
  • Hulio
    Демократія навіть з мінусами краще ніж тоталітарний порядок з гробовою тишою.
  • cimbitep
    ти справді вважаєш, що тобі та решті диванних патріотів повинні відзвітувати за кожну одиницю техніки та озброєння, які надали ЗСУ? якщо в штабах США та України не ідіоти, а я впевнений, що не ідіоти, то ми й гадки не маємо про дійсну кількість та номенклатуру військових поставок.
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