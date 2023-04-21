Когда танки Abrams окажутся на поле боя, они дадут результат, - Милли

В ближайшие недели украинских военнослужащих начнут обучать управлению и обслуживанию танков Abrams, а когда эта техника будет передана Украине, она изменит ситуацию на поле боя.

Об этом на брифинге по итогам 11 заседания в формате "Рамштайн" заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

"Возможно, я предвзят, но я считаю, что танк M1 [Abrams] – лучший танк в мире. Я действительно думаю, что танк M1, когда он будет поставлен, будет иметь значение", – сказал Милли.

Однако он подчеркнул, что "на войне нет серебряной пули", и одни только танки не смогут изменить что-то кардинально, однако комплексно – будет результат.

Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге подтвердил информацию СМИ, что вскоре в Германии стартуют учения на Abrams для военных ВСУ.