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Когда танки Abrams окажутся на поле боя, они дадут результат, - Милли

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Когда танки Abrams окажутся на поле боя, они дадут результат, - Милли
В ближайшие недели украинских военнослужащих начнут обучать управлению и обслуживанию танков Abrams, а когда эта техника будет передана Украине, она изменит ситуацию на поле боя.

Об этом на брифинге по итогам 11 заседания в формате "Рамштайн" заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

"Возможно, я предвзят, но я считаю, что танк M1 [Abrams] – лучший танк в мире. Я действительно думаю, что танк M1, когда он будет поставлен, будет иметь значение", – сказал Милли.

Однако он подчеркнул, что "на войне нет серебряной пули", и одни только танки не смогут изменить что-то кардинально, однако комплексно – будет результат.

Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге подтвердил информацию СМИ, что вскоре в Германии стартуют учения на Abrams для военных ВСУ.

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Топ комментарии

  • Georg Lotar Georg Lotar aaed7fc0
    Ніхто ж з цим навіть і не думає спорити! Але ж як там у москалів кажуть?!:- "Хороша ложка к обеду"!
  • Sergiy Vitalyovich
    Крім самого танку важливо також і те, який там екіпаж (недарма німці в другій світовій насамперед довіряли "Тигри" найкращім танкістам). Сподіваюсь, на "Abrams" відбирали вмотивованих та досвідчених танкістів, які проявили себе в боях та забезпечать максимальний результат.
  • Petrov Viktor
    Головне, щоб скрізь були військові радники Заходу, бо деяким нашим довбограям що не дай, вони на гімно спустять. Стандарти НАТО, так стандарти НАТО.
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