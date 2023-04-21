Кабмин запретил взимать долги за коммуналку с переселенцев
Об этом заявил на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
По его словам, речь идет исключительно о накопившейся задолженности после начала полномасштабного российского вторжения.
"Справедливое решение, которое будет действовать до конца военного положения.
Одновременно одобряем проект закона о компенсации ущерба предприятиям, поставляющим электричество, газ, воду и тепло в прифронтовые или временно оккупированные территории. Вскоре мы освободим все наши земли, поэтому важно сейчас сохранить способность работы критической инфраструктуры в условиях военного времени", - написал Шмыгаль.
Как добавили в Минреинтеграции, запрет распространяется на территории, где ведутся боевые действия или временно оккупированные РФ.
"Речь идет о лицах, которые были вынуждены покинуть свои дома и эвакуировались в более безопасные регионы.
Потребители должны предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирным домом документы, подтверждающие их отсутствие в доме. Это прежде всего справка внутренне перемещенного лица, документ о временном убежище в иностранном государстве или документы по работе, по лечению, обучению, прохождению военной службы", - заявили в министерстве.