Кабмин упростил механизм направления военных на лечение за границу

В Украине упростили механизм направления раненых военных на лечение за границу.

Теперь медучреждения, в которых защитники Украины находятся на лечении и/или реабилитации, смогут самостоятельно определять, нужно ли бойцу лечиться в другой стране. Проведение консилиума военно-медицинского учреждения теперь не нужно – соответствующее постановление принял Кабмин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

Согласно нововведению, медучреждение, в котором защитник Украины находится на лечении, будет самостоятельно формировать вывод о необходимости направления на лечение за границу и направлять пакет документов в соответствующий государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны.

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Следовательно, вывод о необходимости направления защитника Украины на лечение за границу будет приниматься без консилиума военно-медицинского учреждения.

Новое постановление – это существенный шаг, чтобы защитники Украины могли в максимально сжатые сроки получить необходимое лечение или реабилитацию за границей, без лишних бюрократических процедур, говорит премьер-министр Денис Шмигаль.

Также принятое решение позволит упростить процедуру направления бойцов на лечение в клиники Европы.

"Украинские бойцы ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем, защищая нашу с вами жизнь и свободу. Наша общая задача – обеспечить все условия для предоставления им всей необходимой медицинской помощи".

Теперь военные смогут значительно легче и быстрее получить направление на лечение за границей. Этим решением мы существенно упростили и усовершенствовали действующую систему медицинской эвакуации за границу для военных", – добавил Виктор Ляшко.