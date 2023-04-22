Печерский суд удовлетворил иск Портнова против журналистки Седлецкой, ее защита подает апелляцию

Печерский суд Киева принял решение в пользу пророссийского деятеля Андрея Портнова по делу о защите его чести, достоинства и репутации.

Об этом в Facebook сообщила журналистка, руководитель проекта журналистских расследований "Схемы" Наталья Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

Здесь такое дело.

Печерский суд Киева принял решение в пользу пророссийского деятеля Андрея Портнова.

Судья Соколов удовлетворил его иск против меня по делу о "защите его чести, достоинства и репутации".

Мы, конечно, обжалуем это решение в апелляции.

Но все же зафиксирую здесь для истории немного деталей.

Андрей Портнов, ныне находящийся под санкциями США, подал на меня иск в Печерский суд еще осенью 2020 года.

Тогда Портнову не понравился мой пост в Facebook. Вот этот: https://t.ly/M3KO

Я опубликовала это сообщение 17 августа 2020-го – в день поджога автомобиля водителя редакции "Схем" Бориса Мазура.

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В сообщении я упомянула о негативном отношении Портнова к нашей команде, в частности, о том, что ранее он обнародовал личные данные наших водителей, их домашние адреса и номера автомобилей, включая тот автомобиль, который в конце концов сожгли в Броварах.

Это медицинские факты. Как и то, что Портнов публично угрожал "учебно-воспитательными мероприятиями" нашей редакции расследователей.

Впрочем, судья Алексей Соколов из Печерского суда решил, что я должена "опровергнуть недостоверную информацию". Так же, согласно решению суда, должны сделать издания Общественное, NV, 5 канал и Прямой, которые перепечатали мой пост. Конечно, до рассмотрения апелляции решение не имеет законной силы.

Напомню, что Андрей Портнов находится под санкциями из-за влияния на судебную систему Украины.

А где он сейчас находится?

Из публичного пространства Портнов исчез накануне вторжения РФ, в последний раз появившись в эфире у Натальи Влащенко 15 февраля 2022 года.

"Необходимо сохранять спокойствие, никуда не бежать, и находится в собственной стране".

Сам Андрей Портнов уехал из Украины в июне 2022 года в направлении Венгрии.

Его сын призывного возраста также уехал – как волонтер – и не вернулся.

Благодарю за юридическое сопровождение по этому делу адвоката Anatoliy Popov, который уже работает над нашей жалобой в Киевский апелляционный суд", - рассказала Седлецкая.



