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Экзамен по украинскому языку, истории и Конституции: Зеленский подписал закон о гражданстве

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Экзамен по украинскому языку, истории и Конституции: Зеленский подписал закон о гражданстве
Президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал законопроект 7606 о новых правилах получения гражданства Украины.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" по условиям принятия в гражданство Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

21 апреля Зеленский подписал закон.

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Согласно закону, для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Когда сам попробует сдать этот экзамен наш кокаиновый малорос, только без подсказок пророка его, Андрея Елдака?
  • Підлога Маккартні
    кстати вчера по телемарафету показывали Елдака так он по украински дажес листочка читал с ошибками, кончиное одоробало
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    В Трускавце все ему присягнули. Там же научились за две недели страной управлять (или сдавать, какая разница). А присяга четырежды уклониста делает из него всего лишь трижды уклониста...
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