Экзамен по украинскому языку, истории и Конституции: Зеленский подписал закон о гражданстве

Президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал законопроект 7606 о новых правилах получения гражданства Украины.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" по условиям принятия в гражданство Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

21 апреля Зеленский подписал закон.

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Согласно закону, для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции.