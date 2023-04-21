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Украина не будет вступать в НАТО частично, только в международно признанных границах, - МИД

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Украина не будет вступать в НАТО частично, только в международно признанных границах, - МИД
Украина будет присоединяться к НАТО только в международно признанных границах.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина не может никуда вступать частями. Украина является государством, которое имеет определенные, международно признанные границы, и, конечно, мы будем присоединяться к тем или иным организациям в международно признанных границах", - сказал чиновник.

Перебийнис отметил, что Украина переросла этап плана действий по членству в НАТО и готова к нему, возможно, больше, чем некоторые страны-члены.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро

  • kelt kant
    поки при владі зрадники та агенти кремля не буде Україна ні в НАТО ні в ЄС. лише зміна політичної корумпованої, аморальної верхівки на українських патріотів та обов"язковий Суд над "слугами кремля", які планували здачу всієї країни москалям, зробить можливою членство і в НАТО і в ЄС,
  • 18c49ed2
    Да. Нам еще предстоит все узнать про Стамбул. И это заявление от власти из того времени.

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