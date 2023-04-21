Украина не будет вступать в НАТО частично, только в международно признанных границах, - МИД

Украина будет присоединяться к НАТО только в международно признанных границах.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина не может никуда вступать частями. Украина является государством, которое имеет определенные, международно признанные границы, и, конечно, мы будем присоединяться к тем или иным организациям в международно признанных границах", - сказал чиновник.

Перебийнис отметил, что Украина переросла этап плана действий по членству в НАТО и готова к нему, возможно, больше, чем некоторые страны-члены.

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