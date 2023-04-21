Пять стран ЕС просят Еврокомиссию запретить импорт еще большего количества продуктов из Украины
Об этом пишет агентство PAP, которое ознакомилось с содержанием письма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Пять государств ЕС отмечают, что предложение Еврокомиссии по мерам разблокирования украинского импорта "не должно ограничиваться только пшеницей, кукурузой, семенами рапса и подсолнечника".
"Мы предлагаем расширить область применения также на подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты", - говорится в письме Европейской комиссии.
Кроме того, Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия просят продлить действие этих мер после окончания режима отмены пошлин на товары из Украины, которая состоится в июне 2023 года.
"Отмена этих мер может рассматриваться только после восстановления рыночного равновесия в приграничных или прилегающих государствах-членах", - подчеркивается в письме.
Отдельно пять государств Евросоюза просят как можно скорее подготовить очередной пакет поддержки для пострадавших фермеров, а также внедрить механизм автоматической поддержки в аналогичных ситуациях в будущем.