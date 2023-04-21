Латвия передаст Украине все свои "Стингеры", - министр обороны Мурниеце

Латвия передаст Украине все ПЗРК "Stinger" которые имеет.

Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце во время заседания контактной группы в Рамштайне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LSM.

"Латвия отозвалась на просьбу Украины о поставках систем ПВО и решила передать Украине все имеющиеся у нас системы ПВО Stinger. Мы сделаем все возможное, чтобы передать их как можно скорее. Все Stinger, которые мы отправили на фронт в Украину, предназначены не только для свободы Украины, но и безопасности Латвии", - заявила она.

Министр обороны отметила, что это не означает, что Латвия останется без переносных систем ПВО.

"Вместо них у нас будут более современные системы RBS, траекторию которых можно изменить даже после выстрела", – добавила она.

Напомним, по мнению руководства Пентагона, наземные системы ПВО сейчас являются самым необходимым видом вооружения для Украины.

Читайте: США выделяют $215,6 млн на ускорение производства Javelin и Stinger