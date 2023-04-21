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Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении за коррупцию во время войны

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Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении за коррупцию во время войны
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении для депутатов и работников государственных структур за коррупцию во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

В ответе на петицию Зеленский напомнил, что Уголовный кодекс Украины определяет, какие общественно опасные деяния являются уголовными правонарушениями, и какие наказания применяются к совершившим их лицам.

Также президент сообщил, что в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за коррупционные преступления, совершенные в условиях военного или чрезвычайного положения.

"В то же время сообщаю, что высказанные в электронной петиции предложения направлены в Верховную Раду Украины для рассмотрения при разработке соответствующих законопроектов", – отметил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
  • Alex Sav 8157c114
    і що він відповів? передоручив кабміну? у нього завжди так ..бесхребетне створіння медуза
  • Підлога Маккартні
    Єто что теперь Андрея Елдака посадят когда они с братом торговали посадами в держ. аппарате?
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