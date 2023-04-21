"Гибридный трибунал": в ЕС склоняются к суду над Путиным в "смешанной" юрисдикции

Для суда над российским диктатором Владимиром Путиным и других ответственных за преступление агрессии против Украины в Евросоюзе рассматривается как наиболее реалистичный формат трибунала "гибридной" юрисдикции.

Об этом пишет Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

Издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС сообщает, что в странах Большой семерки склоняются к тому, что наиболее реалистичной перспективой привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины может стать "гибридный трибунал".

Источник издания уточняет, что эксперты считают приемлемым форматом международный трибунал на основе украинской юрисдикции. Для этого, отмечает он, крайне важно, чтобы Украина ратифицировала Римский статут.

После того как Еврокомиссия в конце 2022 года одобрила идею создать специальный суд для преследования преступления российской агрессии, эксперты рассматривали два возможных формата – специальный независимый международный трибунал на базе многостороннего договора или "гибридный суд" на основе совмещения национальной юрисдикции конкретной страны (например, Украины) и международного права с участием судьей из разных стран.

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Поскольку за преступление агрессии несет ответственность высшее политическое и военное руководство страны, которое в обычной ситуации имеет международный иммунитет, для подобного трибунала такой иммунитет необходимо будет снять.

Очевидно, что в Совбезе ООН Россия такое решение заблокирует. Однако резолюция о снятии иммунитета может быть рассмотрена и одобрена Генеральной Ассамблеей ООН, и уже на основании ее решения прокурор специального суда сможет вынести вердикт о лишении иммунитета высшего руководства РФ.

Однако для трибунала, действующего только в международной юрисдикции, и этого может быть недостаточно, поэтому эксперты считают более реалистичным вариант создания международного трибунала именно на основе национальной юрисдикции Украины, объясняет издание.

При этом Конституция Украины прямо запрещает создание специальных судов, а также обязывает суд выносить решение "именем Украины". Следовательно, для запуска "гибридного трибунала" нужно будет менять Конституцию, а это невозможно до завершения военного положения.

В конце марта о поддержке идеи международного трибунала именно на основе юрисдикции Украины заявили в Госдепартаменте США.