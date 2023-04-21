Украина получит от США противотанковые мины М21 времен Холодной войны, - The New York Times
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Отмечается, что противотанковые мины М21 остаются на вооружении армии США, по меньшей мере, с начала 1960-х годов. По состоянию на 2002 год в арсенале США было 178 тысяч мин M21. Последний раз американская армия применяла противотанковые средства такого типа во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Но это были не М21.
The New York Times пишет, что M21 считается "тяжелой миной". Ее диаметр – около девяти дюймов, высота – восемь дюймов, а вес – 8 килограммов. Под давлением техники весом примерно 130 килограммов мина взрывается, выбрасывая изогнутую стальную пластину вверх, в корпус, колеса или гусеницы цели. В техническом руководстве армии США отмечается, что M21 может пробить 7-сантиметровую бронированную пластину на расстоянии 53 сантиметра.
M21 – это уже второй тип противотанковых мин, которые США предоставили Киеву. В сентябре Пентагон объявил, что пришлет тысячу 155-миллиметровых артиллерийских снарядов RAAMS для системы дистанционного противотанкового минирования. Они выпускаются из гаубиц и создают временные минные поля среди войск противника. По последним имеющимся данным, на 4 апреля Пентагон отправил в Украину 14 тысяч таких снарядов.
Как пишет The New York Times, непонятно, предоставление ли М21 - это признак того, что запасы советских ТМ-62 у Украины исчерпываются. Возможно М21 нужны по другим причинам.