Чехия для помощи Украине объединяет максимальные пожертвования с армейских запасов и коммерческих закупок, - заместитель министра обороны Блажковец

Чехия в вопросе помощи Украине "совмещает максимальные пожертвования с армейских запасов, закупок из государственных фондов, совместнокошт и коммерческие закупки".

Об этом рассказал заместитель министра обороны Чехии Даниэль Блажковец во время заседания контактной группы в Рамштайне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он добавил, что нынешними приоритетами Праги в плане вооруженной поддержки Киева являются боевые машины пехоты БМП-2, танки, боеприпасы крупного калибра, средства радиоэлектронной борьбы, разведки и противовоздушной обороны.

Среди прочего, в рамках трехстороннего проекта с США и Нидерландами по поставке более 90 модернизированных танков Т-72 Украина уже получила 37, "и ежемесячно к ним добавляется еще больше".

"Мы предлагаем увеличить темпы производства еще на десятки (танков – ред.), если партнеры заинтересованы в финансировании этого проекта", – отметил директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Чехии (AMOS) Алеш Витечка.

А Блажковец добавил, что Чехия готова вести переговоры о создании центра по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту тяжелой техники на базе государственной компании VOP и нескольких частных компаний.

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