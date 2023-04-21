Какие-либо переговоры между Украиной и Россией должны проходить на условиях украинской стороны, - Госдеп США
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Какие-либо переговоры по установлению мира в Украине должны проходить на условиях украинской стороны, поскольку нельзя ставить на один уровень агрессора и жертву.
Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Безответственно ставить эти две страны, Россию и Украину, на один уровень. Одна стремится стереть границы другой, а другая пытается защитить свою жизнь", - отметил Пател, комментируя перспективы для мирных переговоров.
Он отметил, что две страны находятся в принципиально разных обстоятельствах.
В то же время Пател напомнил позицию президента Зеленского, что, в конце концов, все будет завершено путем переговорного решения. "Но это должно быть на условиях украинской стороны", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.