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Какие-либо переговоры между Украиной и Россией должны проходить на условиях украинской стороны, - Госдеп США

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Какие-либо переговоры между Украиной и Россией должны проходить на условиях украинской стороны, - Госдеп США
Какие-либо переговоры по установлению мира в Украине должны проходить на условиях украинской стороны, поскольку нельзя ставить на один уровень агрессора и жертву.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безответственно ставить эти две страны, Россию и Украину, на один уровень. Одна стремится стереть границы другой, а другая пытается защитить свою жизнь", - отметил Пател, комментируя перспективы для мирных переговоров.

Он отметил, что две страны находятся в принципиально разных обстоятельствах.

В то же время Пател напомнил позицию президента Зеленского, что, в конце концов, все будет завершено путем переговорного решения. "Но это должно быть на условиях украинской стороны", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

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Топ комментарии

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    RuSSische Soldaten und Offiziere, Mörder von ukrainern, gehen nach hause(3.14deruSSia) nakuy domoy
  • Костя Лобуряка 1545bff9
    Так точно,кеп !!! На наших умовах !!!
  • d d 1709c04c
    Для цього потрібно щоб умови миру диктували рф, тобто військова поразка і неможливість ведення військових дій, а не просто перемови.
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