Какие-либо переговоры между Украиной и Россией должны проходить на условиях украинской стороны, - Госдеп США

Какие-либо переговоры по установлению мира в Украине должны проходить на условиях украинской стороны, поскольку нельзя ставить на один уровень агрессора и жертву.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безответственно ставить эти две страны, Россию и Украину, на один уровень. Одна стремится стереть границы другой, а другая пытается защитить свою жизнь", - отметил Пател, комментируя перспективы для мирных переговоров.

Он отметил, что две страны находятся в принципиально разных обстоятельствах.

В то же время Пател напомнил позицию президента Зеленского, что, в конце концов, все будет завершено путем переговорного решения. "Но это должно быть на условиях украинской стороны", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

Также читайте: Не вижу другого места для разговоров с Путиным, кроме Гааги, – глава МИД Литвы Ландсбергис