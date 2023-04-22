Зеленский подписал закон о запрете имперской пропаганды России и деколонизации топонимии в Украине
Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" о деколонизации топонимии и упорядочении использования географических названий в населенных пунктах Украины" возвращен 21 апреля с подписью Президента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Согласно закону, российская имперская политика признается преступной и осуждается, пропаганда этой политики и ее символики запрещается. Закон вступит в силу через три месяца после опубликования, после чего органы самоуправления и военные администрации должны за полгода освободить публичное пространство от символов русского мира: демонтировать памятники и памятные знаки, переименовать улицы и другие объекты.
Кроме того, должны быть переименованы и населенные пункты, названия которых пропагандируют российскую имперскую политику, ее деятелей или пропагандистов.
Так же, согласно закону, должны быть переименованы населенные пункты, названия которых не соответствуют стандартам украинского языка (вроде Октябрьского или Южноукраинска).
После вступления закона в силу у юридических лиц будет месяц, чтобы убрать символы российской имперской политики из своих названий, документов и символики.
В течение трех месяцев российские символы должны исчезнуть и из товарных знаков.