Пограничник, за 3 тыс дол. помогавший переправлять уклонистов, задержан на Закарпатье
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.
За 3000 долларов взятки пограничник обязался содействовать незаконной переправке через государственную границу двоих мужчин – граждан Украины призывного возраста. Взяточник предоставил переправщикам информацию о расположении пограничных нарядов, чтобы правонарушители могли составить маршрут движения в Словакию.
Пограничника задержали в поселке Большой Березный во время непосредственного получения неправомерного вознаграждения.
В настоящее время взяточник находится в изоляторе временного содержания Нацполиции. Ему будет объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3. ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и ч. 3 ст. 368 УКУ "Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом". Также решается вопрос об избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей.