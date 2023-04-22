Пограничник, за 3 тыс дол. помогавший переправлять уклонистов, задержан на Закарпатье

Правоохранители разоблачили военнослужащего Чопского пограничного отряда, который помогал переправлять уклонистов через государственную границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.

За 3000 долларов взятки пограничник обязался содействовать незаконной переправке через государственную границу двоих мужчин – граждан Украины призывного возраста. Взяточник предоставил переправщикам информацию о расположении пограничных нарядов, чтобы правонарушители могли составить маршрут движения в Словакию.

Пограничника задержали в поселке Большой Березный во время непосредственного получения неправомерного вознаграждения.

В настоящее время взяточник находится в изоляторе временного содержания Нацполиции. Ему будет объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3. ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и ч. 3 ст. 368 УКУ "Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом". Также решается вопрос об избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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