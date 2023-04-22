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Сырский о боях на Донбассе: Выигрываем важное время и не даем врагу занять удобные рубежи

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Сырский о боях на Донбассе: Выигрываем важное время и не даем врагу занять удобные рубежи
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские воины продолжают сдерживать врага, сковывая его действия по всем направлениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал генерала.

"Наши защитники продолжают сдерживать армию противника, сковывая его действия по всем направлениям. В эти весенние дни мы ежедневно выигрываем важное время и не даем врагам занять удобные для него рубежи", - отметил Сырский.

По словам командующего Сухопутными войсками, Силы обороны неоднократно демонстрировали, что могут эффективно уничтожать врага.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Опять один и тот-же генерал каждый день. Куда же без него. Он уже и за весь фронт уполномочен? Он главком? Прямая речь с сегодняшнего видосика "величайшего" без купюр:

    "Провів сьогодні Ставку. Доповідали генерали Сирський, Тарнавський, головком, керівник ГУР, представники Уряду... "

    И главкома у нас оказывается и имени нет и он третий докладчик по списку. А я, наивный, думал, что вообще-то Залужный лучше всех владеет ситуацией на фронтах чем командиры секторов.
  • 18c49ed2
    Так легендарный "Марчелло" вообще у нас исчез из упоминаний про спасение Николаева, Южноукраинской АЭС и Одессы от навалы орков. Как и не было его. Какое-же мелкое и мстительное чмо, этот наш недонаполеончик квартального разлива.
  • Алексей Алексеевич 56ec05b5
    Це робиться спеціально. Менше згадувати Залужного, і більше згадувати своїх.
    Як показала практика по голобородьку, такий варіант працює добре, піпл хаває. Після війни у більшості людей будуть ти призвищя які часто чули
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