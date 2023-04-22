Сырский о боях на Донбассе: Выигрываем важное время и не даем врагу занять удобные рубежи

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские воины продолжают сдерживать врага, сковывая его действия по всем направлениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал генерала.

"Наши защитники продолжают сдерживать армию противника, сковывая его действия по всем направлениям. В эти весенние дни мы ежедневно выигрываем важное время и не даем врагам занять удобные для него рубежи", - отметил Сырский.

По словам командующего Сухопутными войсками, Силы обороны неоднократно демонстрировали, что могут эффективно уничтожать врага.

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