Сырский о боях на Донбассе: Выигрываем важное время и не даем врагу занять удобные рубежи
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские воины продолжают сдерживать врага, сковывая его действия по всем направлениям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал генерала.
"Наши защитники продолжают сдерживать армию противника, сковывая его действия по всем направлениям. В эти весенние дни мы ежедневно выигрываем важное время и не даем врагам занять удобные для него рубежи", - отметил Сырский.
По словам командующего Сухопутными войсками, Силы обороны неоднократно демонстрировали, что могут эффективно уничтожать врага.