Силами ПВО уничтожено 4 из 5 дронов-камикадзе "Shahed", атаковавших с юго-восточного направления, - Воздушные силы
5 1974
Силы ПВО 21 апреля уничтожили большинство вражеских дронов-камикадзе, атаковавших Украину с юго-восточного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
"Вечером 21 апреля около 19.00 часов противник атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины уничтожены четыре из пяти "шахедов", - говорится в сообщении.